Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Cristiano (Callao, 29 años). Hace cuatro años sigo el rap y las batallas de freestyle, doctora. Sin embargo, esto ha representado un problema en los últimos tres meses, pues Carla, mi saliente, no gusta de escuchar eso. Ella piensa que los raperos son groseros y que la mayoría se viste como pirañita, pero le he dicho que no es así. Es más, en un evento en Lima conseguí que el mexicano Aczino, el mejor freestyler del mundo, le mande un saludo e improvise unas rimas con su nombre. No se emocionó ni nada. Incluso, cuando publiqué una foto con él en mis redes sociales, ella le dio “me entristece”.

Cuando estamos juntos y hay una competencia de rap, me pongo a escuchar a los freestylers con entusiasmo, pero ella se tapa los oídos, hace muecas. Ni las métricas de Bnet ni el doble tempo de Chuty le llaman la atención. Cómo es posible eso.

A ella le gusta el metal y el indie. Yo he pogueado en los eventos a los que hemos ido, a pesar de que no me gusta esa música. He terminado con golpes, me han retumbando los oídos. Cuando le digo para ir a alguna plaza de Lima y presenciar las batallas de rap, Carla se rehúsa o pone alguna excusa tonta.

Sinceramente, no veo un futuro con ella, y es una lástima, porque a mí me gusta esta chica. Sin embargo, ella es muy cerrada con sus gustos e ideas.

A fines de setiembre se realizará la Batalla de los Gallos en la Costa Verde y ya compré dos entradas. Si Carla no quiere ir, estoy dispuesto a no seguir viéndola. ¿Qué me aconseja usted, doctora?

Ojo al consejo

Estimado Cristiano, es importante compartir gustos con la pareja. En tu caso, Carla no solo no presta atención a uno de tus principales intereses, sino que le desagrada mucho. Habla seriamente con ella sobre el tema para ver si puede ser más tolerante. Si no hay cambios, lo mejor sería alejarse. Cuando hay un cariño de por medio, todo es posible. Mucha suerte.