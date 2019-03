Mi suegra no me quiere

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Jazmín (40 años, Puente Piedra). Doctora Moro, visitar a mi suegra se ha convertido en una tortura, desde que me casé hace 15 años. Dios sabe que he hecho hasta lo imposible para agradarle, para ser un poco su amiga, pero ha sido inútil.

Mi esposo sabe el carácter que tiene su mamá y por eso no me ha exigido más de lo que he hecho, pero es inevitable que ella no aparezca en las reuniones familiares como los cumpleaños o la Navidad.

Primero empezó criticando mi forma de vestir, cuando apenas era la enamorada de Humberto; quería que me vistiera como una monja. No dudaba en hablar de las anteriores enamoradas de Humberto. Siempre me dio cólera que se expresara así de mí, pese a ello nunca le dije nada.

Estoy segura de que le disgustó mucho que me casara con su hijo, más cuando lo hicimos en secreto y unos amigos cercanos fueron nuestros testigos.

Cada vez que viene quiere quedarse un par de días o el fin de semana. Critica mi comida, la forma en cómo limpio la casa, cómo educo a mis hijos o cómo atiendo a mi esposo. No le basta con que trabaje y vea las cosas del hogar, para ella nada es suficiente.

La última vez que vino sí me sacó de mis casillas y le insinué que no viniera de visita. Humberto escuchó eso y discutimos toda la tarde. Hablé con él para que su mamá evite visitarnos, pero sé que es complicado porque el problema no es con mis hijos, porque ella los adora, les trae regalos, ni con Humberto, sino conmigo porque nunca me ha pasado. Doctora, ¿qué me aconseja hacer?

OJO CONSEJO:

Querida, a veces la relación con la suegra es complicada. Te sugiero que converses con ella, sin apasionamientos y sepas por qué siente eso por ti. No te desanimes.

