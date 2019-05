José Luis (45 años, San Miguel). Ya no soporto a mi suegra, doctora, me va a volver loco.

Cuando conocí a Jazmín, mi esposa, todo era felicidad. Ella es una mujer muy comprensiva, con la que cualquier hombre quisiera vivir hasta el fin de sus días, de eso no hay duda.

Nosotros nos casamos muy enamorados a una edad adulta, en ese entonces sus papás vivían en el extranjero y apenas pudieron acompañarnos en la boda.

Con el tiempo y gracias a nuestros ahorros compramos un departamento y hemos vivido ahí por más de 10 años.

Todo iba bien hasta que hace un mes mis suegros decidieron volver al Perú y quedarse a vivir en su país natal. Desde aquel momento, la madre de mi esposa no sale de mi casa, está todo el día colmándonos la paciencia. Nada le parece bien, con nada está de acuerdo.

Lo peor de todo es que no hay día en que no se lamente por la decisión de Jazmín, dice que haberse casado conmigo fue su peor error.

Hace unos días, cuando le hice un obsequio a mi esposa por su cumpleaños, mi suegra menospreció mi presente, dijo que era poca cosa, que seguramente a mis amantes les hago presentes más bonitos.

Mi pobre Jazmín se puso a llorar por todas las ideas tontas que su madre le mete en la cabeza, y hasta ha dudado de nuestro amor.

Mi suegra nos quiere separar, lo sé, y no va a descansar hasta lograrlo. No sé qué hacer. Amo mucho a Jazmín, pero su madre es insoportable. No debió regresar.

¿Qué me aconseja, doctora? No quiero dejar al amor de mi vida por culpa de su madre.

OJO CONSEJO:

José Luis, no permitas que otras personas dañen el amor que sientes por Jazmín. Conversa con ella y explícale lo importante que es alejar a terceras personas de la relación.

