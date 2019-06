Mi suegro me ningunea

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Marcela (28, Independencia). Doctora Moro, estoy desesperada, no sé cómo enfrentar la incómoda situación que me ha tocado vivir. Resulta que el señor Washington, padre de mi esposo, me ningunea constantemente y mi pareja no hace nada por defenderme.

Hace 7 años decidí unir mi vida a Jesús porque era un hombre maravilloso, profesional, con grandes aspiraciones, todo un caballero. Aunque era bastante tímido y hasta temeroso, decidí valorar sus virtudes y empezamos una relación que poco a poco se fortaleció hasta terminar en matrimonio. Durante nuestro noviazgo, Jesús nunca quiso presentarme a su padre, me decía que no llevaban una buena relación y yo no insistí porque vi que el tema lo ponía hasta nostálgico.

La desgracia ocurrió cuando al fin me presentó a su progenitor, un hombre déspota, misógino, mañoso, en fin, la peor creación humana desde mi opinión. Recuerdo que en el primer encuentro dijo: “Ahh, tú eres la secretaria que se ganó con tremendo partidazo como mi hijo”. Luego procedió a decirme: “Ya veo que vienes de familia muy humilde” y me miró de pies a cabeza. Yo tenía ganas de llorar, no podía creer lo que estaba ocurriendo.

Desde entonces, solo he recibido maltratos de su parte. Incluso, cuando salí embarazada, fue a mi baby shower y soltó delante de mis amigos: “Qué bien que te aseguraste el futuro, Marcelita. Ahora mi hijo no te dejará tan fácilmente”.

Lo peor de todo es que mi esposo no me defiende y yo no aguanto la situación, quiero divorciarme. Doctora, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Querida Marcela, no tomes decisiones apresuradas. Habla seriamente con Jesús y también ponle un alto a tu suegro sin perder los papeles. Suerte.