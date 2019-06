Mis amigas me traicionaron

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Sara (27 años, Pueblo Libre). Doctora, hace un año ingresé a un nuevo trabajo. Estaba asustada porque era una nueva aventura, pero dentro de mi área había dos chicas que me dieron la confianza que necesitaba. Renata y Sonia se portaron muy bien, me ayudaron en todo y estaban pendientes de mí. Desde ese momento, las tres nos volvimos inseparables.

Precisamente, en esas fechas yo había terminado con mi enamorado. Estaba muy triste, me sentía una fracasada en el amor; sin embargo, ellas, mis amigas, estuvieron conmigo dándome el apoyo que en ese momento necesitaba, me escucharon e incluso salieron a divertirse conmigo. Debo confesar que pensé que había encontrado por fin a esas hermanas que siempre me habían hecho falta. Lamentablemente, todo cambió cuando me enfermé de apendicitis y me operaron. Tuve descanso médico por tres semanas y cuando regresé al trabajo me di cuenta de que mi exenamorado estaba dejando a mis “amigas” en la puerta de mi trabajo.

Doctora, me quedé atónita, no pensé que ellas iban a traicionarme así. Estoy segura de que sabían que era mi ex, porque juntas lo habíamos stalkeado. Esperé que él se vaya, me acerqué a ellas y les reclamé. Sorprendidas por mi regreso, me aseguraron que lo habían conocido sin querer en el bar cerca de la agencia y que habían descubierto que no era tan “patán” como yo lo había descrito. “Ahora es nuestro amigo”, me respondieron. Eso me dolió mucho, señora Moro. Me he alejado de ellas porque no siento que merezcan mi amistad. ¿Estoy actuando bien?

OJO RESPUESTA:

Sara, analiza si vale la pena alejar a tus amigas por algo que ya debería estar olvidado. Empieza de nuevo y no vivas del pasado. Tu tranquilidad es lo primero. Suerte.