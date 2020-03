Magaly Moro

Esmeralda (36 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, estoy con el corazón completamente destrozado. Siento que Iván, mi exesposo, está poniendo a mis hijos en mi contra.

Él y yo nos separamos hace cinco años. El amor entre nosotros se apagó y, por el bien de todos, decidimos que cada uno seguiría su camino por separado. Nuestra relación no es la mejor, pero somos lo suficientemente maduros para evitar que nuestros conflictos afecten a Eliot y Emma, mis pequeños de cinco y siete años. Sin embargo, desde que empezó una nueva relación amorosa se ha dedicado a alejarme de mis hijos con cosas que, desafortunadamente, yo no puedo ofrecerles.

Él los recoge todos los fines de semana para pasar tiempo con ellos. Yo no tengo ningún problema con eso, pero me molesta que siempre regresen con regalos muy caros o tras visitar lugares lujosos. Doctora, me duele en el alma que mis hijos no quieran volver conmigo, ellos esperan que yo les dé las mismas cosas que su padre. Incluso, Iván se ha atrevido a preguntarles a quien prefieren, si a mí o a él.

El próximo fin de semana mi ex quiere viajar con ellos y Cynthia, su nueva conquista, a Disney. No sé qué hacer, doctora Magaly. Cada día mis hijos lo prefieren más y más. Ya no soporto esta competencia absurda por el amor y atención de nuestros hijos. Yo entiendo que Iván quiera consentirlos, pero siento que lo hace con el fin de molestarme para demostrar que él es mucho mejor que yo. ¿Qué debería hacer ante esta situación? Ayúdeme.

Esmeralda, te aconsejo que hables con Iván y dejes las cosas en claro. Evidentemente hay un problema entre ambos y no pueden ignorar eso por el bien de sus hijos, pues solo creará más problemas familiares.

Si sientes que la manera en que se comporta no es la correcta, sé completamente franca con él. Recuerda que el bienestar de tus hijos es lo primero. Mucha suerte.