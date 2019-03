Moriré siendo una solterona

Por: Magaly Moro

Sofía (37 años, La Molina). Doctora Moro, estoy cansada de las bromas de mis amigas y de mi familia por no tener novio.

Sé que estoy próxima a llegar a la base 4, pero le juro que por más que he buscado una pareja que esté a mi altura, aún no lo he conseguido.

Mis seres queridos dicen que soy muy exigente y que busco al enamorado perfecto, aunque no es así. Solo quiero tener una relación con un profesional, con trabajo estable, bondadoso, respetuoso y que no sea machista; ya que me gusta que me den mi espacio para divertirme con mi entorno. No pido mucho; solo son cualidades básicas, pero parece que ese tipo de hombres se han extinguido o si los conozco son los esposos de mis amigas.

Hace 2 meses, estuve saliendo con un ingeniero que me gustaba mucho, porque siempre tenía temas interesantes de los cuales hablábamos en nuestras citas. Sentí que lo nuestro podría funcionar e incluso me proyecté a tener algo más serio, aunque cuando llegó el momento de la intimidad, no me satisfizo sexualmente. En ese momento, preferí no perder el tiempo con él y seguir con mi vida.

Doctora Moro, esta soltería no me incomoda, pero tengo miedo de que sea eterna. El 80% de mis amigas están casadas con hijos o embarazadas, y yo sigo teniendo dos citas por semana con diferentes hombres. Esta situación me está agotando; ya ni tengo deseos de salir con alguien, porque siempre vuelvo decepcionada a casa y sin un hombre al lado.

Pienso que todo es mi culpa. Doctora Moro, ¿qué me aconseja hacer?

Sofía, el amor no se busca; llega en el momento más inesperado. No desesperes y siempre sé tú misma. Pronto llegará la persona ideal para ti.

