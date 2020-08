Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Cristina (28 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, estoy muy cansada de tener mala suerte en el amor. Desgraciadamente, no logro concretar una relación sentimental desde hace 8 años y mi último romance fue cuando tenía 19. Duramos nueve meses porque él me engañó con mi mejor amiga. Fue un suceso terrible, estuve en cama por dos meses, perdí el trabajo, dejé el ciclo de la universidad y prácticamente mi vida se fue al tacho. Poco a poco fui superando ese episodio y decidí darme una nueva oportunidad, pero creo que esa infidelidad me marcó tanto que cada vez que conozco a un chico y veo que tiene algún tipo de interés en mí, le entrego todo, para que no se vayan de mi lado. Sé que es tonto, pero busco amarrarlos con el sexo.

No obstante, lo único que consigo es que me vean como una mujer fácil y que no me tomen en serio. Mis amigas dicen que soy muy intensa, que debo esperar un poco para entregarme y demostrar mis sentimientos, pero es inútil, a veces por inercia caigo en lo mismo. Doctora, mi historia con los hombres se repite siempre y todos los finales son iguales: yo sola en mi cuarto, destrozada por perder a uno más. Me duele que jueguen conmigo, yo solo quiero encontrar un amor sincero, leal, puro y sin conflictos; alguien que me acepte sin criticarme y no se aproveche de mis sentimientos. Estoy sola, mis padres hace mucho que partieron al cielo y lo único que deseo es formar un hogar tan lindo como el que me dieron ellos. Si hay una fórmula, dígamela, la necesito por favor. ¿Qué hago, señora Moro? Sé que me puede ayudar.

Ojo al consejo

Querida Cristina, quizás ese episodio en tu vida haya calado tanto en tu interior que te ha hecho la persona que hoy eres, pero depende de ti cambiar eso. No necesitas entregarte a un hombre para “amarrarlo”. El sexo no es garantía, te recomiendo que busques ayuda psicológica. Si tú estás bien, todo a tu alrededor va a estar bien, incluyendo el aspecto sentimental. Suerte.