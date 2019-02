No acepta que terminamos

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Cecilia (25 años, Centro de Lima). Doctora, estoy preocupada por la situación emocional de mi expareja y asustada por lo que pueda hacerme.

Hace cuatro años me enamoré de Samuel, mi mejor amigo. Si bien al principio no pensé que fuera a pasar, él supo enamorarme poco a poco. Entre salidas y largas conversaciones nació el amor.

Fue una relación bastante sólida, no peleábamos mucho. Ahora pienso que tanta estabilidad, a veces, puede ser peligrosa, pero no lo entendía hasta entonces.

Todo cambió cuando ingresé a un nuevo trabajo. Necesitaba más tiempo y no podía verlo. Mi rutina fue nuestra principal enemiga y logró separarnos.

Cuando decidí hablar con Samuel para darnos un tiempo, él enfureció y se puso como un loco, gritaba que nuestra separación era imposible, porque él me había dado los mejores años de su vida.

Doctora, yo lloraba como una niña, sentía que le estaba rompiendo el corazón, pero también sabía que era lo mejor para ambos. Necesitaba tiempo para mí, él necesitaba a alguien que le dé el tiempo que se merece y, definitivamente, esa no era yo.

Luego de ese día no volví a escribirle, pero Samuel no dejaba de llamarme y me escribía como si nada hubiera pasado. Hace unos días, fue a mi trabajo con un ramo de flores y con un cartel que decía “feliz aniversario”, eso me asustó mucho, porque ni siquiera esa era nuestra fecha. Ahora no sé si volver o no con él. Tengo que aceptar que me siento culpable por la actitud que él ha tomado. Doctora Moro, ¿qué me aconseja hacer?

OJO CONSEJO:

Cecilia, si sientes que la etapa con él ya terminó, es mejor mantenerse firme en la decisión. No puedes estar con alguien solo por pena, se harían daño. Mejor aléjate.

