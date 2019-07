No aguanto a su 'bendición': "me exige que le compre ropa, que le pague el colegio"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Joel (Independencia, 33 años). Doctora Moro, espero que todo le esté yendo bien, a mí me está pasando todo lo contrario. Resulta que no sé qué hacer con la bendición, o sea el hijo, de mi actual pareja.

Cuando decidí entablar una relación con ella, estaba consciente de todo lo que implica amar a una mujer con un hijo que no es tuyo y yo estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para seguir a su lado. No obstante, jamás conté con que su pequeño fuera un niño insoportable, malcriado y que dominara de una forma impresionante a su madre. A pesar de tener una corta edad, 6 años, siempre se las ingenia para que yo discuta con Massi.

La vez pasada inventó que su mamá estaba enamorada de un señor del mercado; obviamente, le reclamé a mi pareja, tuve un ataque de celos, pero ella solo atinó a reírse y decirme que cómo le voy a creer a un niño. En otra ocasión, el chiquillo me dijo que me vestía feo, que parecía un payaso. Lo peor de todo es que este tipo de conductas las ha tenido frente a mi familia.

No voy a negar que le he llamado fuertemente la atención, pero su madre me ha dicho que no tengo ningún derecho a gritarlo; sin embargo, a veces me exige que le compre ropa, que le pague el colegio y esas responsabilidades tampoco me corresponden. Ahora me siento totalmente confundido e incómodo junto a Massi porque no tenemos ni privacidad.

Por otro lado, sé que no toda la culpa es del niño, sino de su mamá que no lo corrige, lo que lleva a pensar que quizás Massi no será una buena madre para los hijos que antes deseaba tener con ella. Señora Moro, necesito un consejo.

Querido Joel, habla con Massi con sinceridad, cuéntale tus molestias e intenten solucionarlo. Si ves que no hay mejoras, entonces reflexiona y toma una decisión. Suerte.