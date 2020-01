Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Luciana (31, Surquillo). Señora Moro, ante todo quiero disculparme si es que mi caso le parece una total trivialidad, pero a mí me afecta y gracias a su gran acogida en redes sociales por sus sabios consejos, he decidido fiarle mis penurias.

Resulta que Marlon, mi actual pareja, tiene una vergonzosa ortografía con la que ya no puedo lidiar. Nosotros llevamos 2 años de relación, durante todo este tiempo he intentado ayudarlo a mejorar en su redacción, pero él jamás mostró un verdadero interés, es más, se burlaba de mi preocupación.

Seguro se preguntará, señora Moro, por qué recién me molesta este defecto de mi novio si ya tenemos buen tiempo juntos. El problema radica en que últimamente Marlón se cree influencer y publica extensas opiniones y hasta críticas de diversos temas como deportes, política, cine, etc. Incluso, está muy romántico y me dedica largos post a través de su Facebook o Instagram, que en vez de hacerme suspirar, lo que generan en mí es que desee que la tierra me trague.

Tiene problemas graves con las tildes, jamás las coloca. Tampoco sabe qué palabras se escriben con "s" y "c", con "v" y "b", y ni qué decir de la "h", es capaz de colocar ielo. Sí doctora, así como lo lee.

Tiene la pésima costumbre de agregarle la "s" a acciones pasadas, como vinistes, dejastes, comistes... ¡Me estresa! Obviamente, tampoco conoce las diferencias entre aquí, ahí y allí, no sabe usar las mayúsculas y de los signos de puntuación, mejor ni hablemos.

No debería avergonzarme de él, pero está ocurriendo. ¿Qué me aconseja?.

Ojo a consejo

Querida Luciana, si realmente sientes algo por él, debes tener mucha paciencia para poder ayudarlo a mejorar su ortografía. Sé sincera y con mucha sutileza, dile que te incomoda que cometa tantos errores ortográficos, que estás dispuesta a ayudarlo a mejorar, porque de eso se tratan las relaciones. Si se niega, no le importa y a ti te incomoda demasiado, entonces evalúa si continúas o no en esa relación. Suerte.