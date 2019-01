Por: Magaly Moro

Monserrat (39 años, Puente Piedra). Señora Moro, estoy devastada. Hace dos años inicié una relación con Mauricio, a quien conocí en mi instituto.

Cuando empecé a salir con él, muchas amigas me dijeron que no era el hombre adecuado para mí, que siempre lloraría por sus desplantes; pero no les creí. Decidí seguir con mi relación y luchar por nuestro amor.

Al cabo de unas semanas, encontré unas conversaciones extrañas en su celular; parecía que se citaba con algunas chicas. Cuando decidí encararlo, me dijo que eran sus primas y que no tenía por qué dudar de él, que mis dudas lo ofendían.

Han pasado varios meses desde aquella vez y a un año para acabar mi carrera me acabo de enterar de que estoy embarazada de tres meses de Mauricio.

Al principio, sentí mucha inseguridad. Estaba triste, porque sabía que mis padres se desilusionarían; pero luego pensé que con Mauricio nada me faltaría, que a pesar de los problemas seríamos muy felices y que nos apoyaríamos en todo.

Sin embargo, ayer, cuando le conté que seríamos padres, me preguntó: “¿Cómo sé que ese niño es mío?”. En ese momento, me sentí destrozada y solo atiné a llorar desconsoladamente. ¿Cómo podía dudar de mí y de nuestro hijo? Nunca le di motivos para que pensara eso, doctora.

Me hace pensar que no me quiere y que solo me utilizó para calmar sus bajas pasiones. Tengo miedo de mi futuro. Mauricio me dijo que no asumirá su paternidad y que si quiero tener al niño, es mi problema. ¿Qué me aconseja, doctora?

OJO CONSEJO:

Querida, si tu pareja no piensa apoyarte, deberías considerar tener un abogado para que te asesore como es debido. Él no puede desligarse de su deber. Suerte.

