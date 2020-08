Magaly Moro

Melanie (26 años, Villa María del Triunfo). Señora Moro, necesito de sus consejos urgentemente. Desde hace semanas estoy viendo a Carlos, mi expareja, en cada uno de mis sueños y mi esposo está empezando a sospechar.

Carlos y yo tuvimos un intenso romance cuando teníamos quince años, éramos apenas unos niños inmaduros. Aún así, yo creí que era el amor de mi vida y estuvimos juntos hasta que cumplí los 19 años. Desafortunadamente, las cosas no acabaron bien y terminé con el corazón roto. A pesar de ello, siempre recuerdo los lindos momentos que pasé a su lado y lo pienso de vez en cuando con mucha nostalgia.

La primera vez que soñé con Carlos fue hace un mes. En mi sueño, ambos seguíamos juntos y paseábamos por el mismo parque en el que nos hicimos novios. Todo eso me pareció muy raro, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, no he parado de soñar con esta persona y no entiendo el porqué. Yo estoy felizmente casada con Ricardo desde hace tres años y nuestra relación está mejor que nunca. No siento nada por mi ex hoy en día, fue mi primer gran amor, pero solo eso. Por tal razón me siento terriblemente mal. Hasta siento que le estoy siendo infiel con el pensamiento a mi marido.

He tratado de hacer todo lo posible para no darle más vueltas a la situación, pero no puedo. Lo peor de todo es que mis amigas dicen que si sueño con él es porque Carlos también está pensando en mí. Estoy muy confundida. ¿Qué debería hacer? Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Querida Melanie, no es normal soñar tanto tiempo con tu expareja. Me parece que esto sucede porque aún no has superado esa etapa con él o hay algún asunto que quedó pendiente. Ten cuidado porque puede afectar tu relación actual. Por tal motivo, te recomiendo que pienses bien qué está pasando; si los sueños continúan, busca ayuda profesional. Suerte.