No es el padre de mi hijo

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Carmen (29 años, Puente Piedra). Doctora Moro, me he equivocado terriblemente y no sé qué hacer.

He vivido engañando a mi pareja por casi 9 años. Cuando tenía 20 quedé embarazada de un mal hombre que al enterarse de mi estado decidió abandonarme sin remordimiento.

Como era muy joven, tuve miedo de afrontar esa etapa sola, peor aún con lo exigentes que eran mis padres. Creí que me echarían de la casa si se enteraban.

Entonces, no tuve mejor idea que iniciar una relación de inmediato con mi mejor amigo. Yo sabía, desde hace mucho, que le gustaba y, sí, me aproveché de eso.

Al poco tiempo tuvimos intimidad y le confesé que estaba embarazada. Él, sin dudarlo, me prometió que se casaría conmigo y que le daría a “nuestro” hijo todo lo que se merecía.

Y así sucedió, tuvimos una familia, formamos un hogar. Ahora que ya ha pasado el tiempo y todo estaba bien, el verdadero padre de mi hijo volvió para reclamar su paternidad. Cuando mi esposo se enteró de eso, enloqueció.

Al principio se negó a creerlo pero luego, al darse cuenta de la verdad, comenzó a llorar desconsoladamente y no dudó en insultarme usando palabras hirientes y llenas de odio.

Yo solo atiné a quedarme en silencio, no tenía cara para responderle.

Han pasado tres semanas desde que se fue de la casa y no hemos sabido nada de él. Ahora, el papá de mi hijo intenta recuperar su amor, pero yo he perdido el de mi esposo. ¿Qué puedo hacer para recuperarlo? Ayúdeme, por favor.

OJO CONSEJO:

Estimada Carmen, debes ser empática con tu esposo. La noticia que acaba de recibir es fuerte. Dale tiempo y, si él decide dar todo por terminado, respétalo.

HAY MÁS...