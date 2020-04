Magaly Moro

Gretel (38 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, me es grato saludarla. Siempre leo su página y sé que usted es la persona indicada para ayudarme.

Desde que comenzó el estado de emergencia, mi pareja no ha ido a trabajar. Él labora en una ferretería, es el administrador. Como el negocio está cerrado, Roberto permanece en casa. Lo mismo sucede conmigo. Yo trabajo en una tienda de ropa que por la cuarentena también no abre sus puertas al público. Durante estos días decidí aprovechar mi tiempo libre y me puse como meta limpiar una habitación de la casa por día. Pensaba contar con el apoyo de mi esposo en estas tareas, pero me llevé una gran decepción, y de paso, una rabieta.

La primera vez que le pedí a Roberto que limpiara y barriera la cocina me respondió: "tengo flojera, tú estás acostumbrada a hacerlo, seguro puedes sola".

Me llené de cólera al escucharlo. Le dije que supuse contar con su apoyo ahora que estaba descansando y que era el colmo que no quisiera apoyarme con las labores de la casa.

Él me contestó que era una exagerada y que por las puras me molestaba. Nuevamente discutimos, pero fue en vano. Roberto no quiere realizar ninguna de las actividades del hogar. Hago todo el trabajo de la casa sola y estoy harta de eso. Mientras él come, mira televisión, duerme y lee. No hace más y por eso, casi a diario, discutimos.

Ya no tolero más esta situación, doctora Moro. ¿Qué puedo hacer para que mi pareja entre en razón y me ayude? Estoy a punto de perder la paciencia.

Ojo al consejo

Estimada Gretel, entiendo tu molestia. Necesariamente tienes que pedirle a tu esposo que conversen. Sin embargo, no discutas con él, ten una conversación asertiva, es decir, hazle ver que necesitas de su apoyo con las labores de la casa, pídele que sea más empático y comprensivo contigo. La forma en que charlas con él también cuenta. Mucha suerte.