Raúl (48 años, Villa María del Triunfo). Doctora Moro, me acabo de enterar de un hecho vergonzoso.

Hace unos días, después de tener relaciones sexuales con mi esposa, me confesó que no la satisfago en la intimidad. Cuando le pregunté desde hace cuánto se sentía así, me dijo: “Siempre”.

Eso significa que mientras teníamos a nuestros dos hijos, no logré cubrir sus expectativas. Estoy preocupado, señora Moro. Aunque al inició me molesté porque no había sido sincera conmigo, luego me sentí triste porque no era capaz de hacer feliz a mi propia mujer.

He intentado experimentar otras formas de tener sexo, pero parece imposible lograr que ella se sienta cómoda a mi lado. Temo perderla.

Para mí, el sexo es realmente importante, es vital. Pienso que, si una pareja no logra llevar una buena vida íntima, todo se arruinará. Mi esposa puede buscar en otro lado aquello que yo no soy capaz de darle. ¿Qué haré cuando eso pase? No tendré nada que reprocharle porque sentiré que ha sido mi culpa.

Todo este tiempo he sido realmente feliz a su lado, pues ella logra generar en mí mucha excitación, y la verdad es que no tengo nada de qué quejarme.

A raíz de eso, comencé a preguntarles a algunos de mis amigos qué podía hacer. Los tontos solo se burlaron de mí, dijeron que no era completamente hombre y que por eso no podía darle un buen sexo a mi mujer. Lastimaron mi ego.

Ahora no sé qué hacer, ¿cómo lograré salvar mi matrimonio? Doctora, ayúdeme por favor, ¿qué hago?

Raúl, si existe amor entre ustedes, no se acabará por no tener una buena intimidad. Conversen de lo que les gustaría sentir durante el sexo y prueben otras cosas.

