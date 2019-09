MAGALY MORO

Natalia (45 años, Comas). Hace 10 años, Miguel y yo nos unimos en sagrado matrimonio. Desde ese entonces, me he pasado los días desviviéndome por él, por verlo feliz, por ayudarlo a crecer profesionalmente. Incluso dejé de lado mis propios sueños por apoyarlo a conseguir los suyos.

A pesar de todo eso, parece que a él no le basta con mi amor sincero y dedicado. Hace una semana descubrí que me engaña con otra mujer. Lo supe por unas cartas que encontré en su escritorio. En estas él expresaba lo que sentía por ella y todo lo que habían vivido juntos. No podía creer lo que estaba leyendo, doctora.

Pensé que él se sentía feliz a mi lado, que aún había amor entre nosotros. Desde ese día, no sé qué debo hacer. ¿Me quedo a su lado como si nada? A veces considero eso, pero sería una humillación. Otras veces siento que debo luchar por nuestro amor, ya que tantos años juntos no se pueden ir a la basura por un pequeño error.

Incluso así, creo que lo primero será decirle que sé lo que está pasando y que recapacite por el bien de los dos, de nuestra familia. Tenemos dos pequeños hijos, así que podría pedirle que piense en ello para que se quede a mi lado. No puedo imaginar lo difícil que sería para mis niños crecer sin padre.

Creo que mi deber como esposa y mujer es perdonarlo, y hacer que él piense en su familia antes que en su satisfacción. Además, yo puedo ofrecerle todo y más que esa mujer. ¿Qué opina usted, doctora? ¿Qué puedo hacer?

Natalia, perdonar una infidelidad es una decisión muy personal. Debes considerar que el proceso de recuperación es difícil, pero el problema más grande aquí es que Miguel no te ha pedido perdón y no se sabe si realmente está arrepentido. No sacrifiques tu amor propio por el de tus hijos. Ellos deben ver que tiene una madre fuerte, capaz de salir adelante. Mucha fuerza para ti.