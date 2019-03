No le gusta perder jugando

Naomi (34 años, San Juan de Miraflores). Señora Moro, hace unos días tomé la decisión de no volver a jugar ajedrez ni damas con mi esposo, es un picón. No entiendo en qué momento se volvió así, pero en lugar de parecerme tierno, me ha dado cólera.

Todo empezó en la última Navidad, cuando hicimos con mis primos un intercambio de regalos. Acordamos que el regalo no debía pasar de 30 soles y no se me ocurrió mejor idea que regalarle esos juegos de ajedrez y damas. Le pareció un poco tonto mi regalo, pero a los pocos días me estaba diciendo para jugar ajedrez.

Doctora, no he jugado ajedrez ni damas desde que estaba en primaria, pero Miguel insistía tanto con el tema de jugar, que accedí.

La primera vez le gané en damas y él dijo que era “suerte de principiante”, pero después de la quinta vez, dijo que estaba haciendo trampa. Lo mismo pasó con el ajedrez, pese a que él decía que ese era su “fuerte”. No le di ventaja y le gané todas las partidas, a tal punto que se molestó, me dejó de hablar por todo un día. Le dije que estaba actuando de una forma inmadura.

No recuerdo haberlo visto así antes, pero me molestó que me dijera que no podía ser que perdiera ante su mujer. ¿O sea que por ser su pareja y ser mujer, él debía ganarme? Era una ridiculez lo que me estaba diciendo. Esperé a que me diera una disculpa, porque todo esto empezó por sus engreimientos y su obsesión por jugar conmigo.

No es que sea lo máximo jugando, solo soy menos mala que él. Quisiera arreglar las cosas, pero quiero que él sea quien dé el paso, ¿qué hago?

CONSEJO:

Querida, conversa con tu esposo y coméntale con amor que su actitud no fue la correcta. Molestarse no soluciona nada. Conversen y arreglen las cosas.

