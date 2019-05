No le importan nuestros hijos

Por: Magaly Moro

Luis Pedro (29 años, Puente Piedra). Doctora Moro, estoy desesperado. Mi esposa Camila me acaba de abandonar por un hombre más joven que yo.

Hoy, mientras la esperaba para cenar juntos en nuestra casa, me di cuenta de que se había marchado. Al revisar el ropero, no encontré ni una sola prenda suya y su celular estaba apagado.

Cuando le pregunté a mis hijos por su madre, ellos no supieron qué me ocurría y preguntaban por qué me desesperaba. No tuve el valor de decirles lo que había hecho esa mala mujer.

Su partida se veía venir. La semana pasada tuvimos una discusión porque encontré un chat por WhatsApp donde ella hablaba de forma poco normal con un muchacho de su trabajo, un poco hombre que le dedicaba poemas de amor, canciones cursis y toda esa clase de bajezas que solo un desgraciado dedicaría a una señora casada y con dos hijos.

Cuando le increpé por su desfachatez, la muy sinvergüenza me dijo que amaba a ese sujeto porque la hacía sentirse viva.

No entiendo qué pude haber hecho mal, señora Moro, y aunque en algo hubiera fallado, eso no es motivo para dejar a nuestras criaturas. A esa tipa no le importan sus hijos. ¿Qué clase de madre es? Si hasta lo perros cuidan y protegen a los suyos.

Me siento sumamente dolido, no comprendo su actitud y lo peor es que no sé cómo decirle a mis pequeños que ella ya no volverá.

Pienso que lo mejor será que les diga que está muerta. ¿Qué me aconseja, señora Moro? Estoy al borde de la desesperación y no quisiera perjudicar a los niños, pues no tienen la culpa de nada.

Luis Pedro, la situación que vives es terrible, pero debes mantener la calma por tus hijos. Diles la verdad, pero espera que el tiempo pase para hablar con ellos.

