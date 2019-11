Magaly Moro

Karla (24 años, Jesús María). Doctora Magaly, estoy totalmente molesta con mis padres. Ellos no aceptan mi relación amorosa solo porque mi pareja escucha una música diferente a la que estamos acostumbrados.

Estoy con Danny desde junio y, aunque nuestros gustos son totalmente diferentes, hemos congeniado muy bien. Yo ya me acostumbré a que él escuche música del género metal mientras estamos caminando por las calles o que vista siempre con ropas oscuras; eso jamás ha sido un impedimento para que nuestra relación fluya con naturalidad, ya que siento que fuera de esa imagen ruda que pueda proyectar es un chico muy tierno y detallista. Sin embargo, quienes no aceptan eso son mis familiares.

Hace un mes lo llevé a mi casa para celebrar mi cumpleaños y mi mamá al verlo no supo qué decir, lo miró de pies a cabeza y, en lugar de saludarlo cordialmente, se fue corriendo a hablar con mi papá. Fue muy incómodo. Después de varios minutos salieron y lo ignoraron toda la noche. Al acabar mi reunión, como entenderá, fui de inmediato a hablar con mis padres y les pedí una explicación; ellos me contestaron alterados que no podía estar con alguien que disfrute de la “música del diablo” y que vista como un mendigo.

Doctora, no sabía si reírme o enojarme por su actitud. Luego de varios minutos dijeron que no iban a aceptar nuestra relación. Le juro que no sé qué hacer ante esta situación. Me gustaría que Danny sea parte de mi familia, pero no puedo exponerlo a que pase un mal rato. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querida, tienes que hablar con tus padres: ellos no pueden oponerse a tu romance. Tienes que hacerles entender que la vestimenta y los gustos musicales son cosas irrelevantes. Lo que deben buscar en tus parejas es que te amen y te respeten. Si amas a Danny, lucha por su amor, no dejes que su romance se vea influenciado por estos comentarios.