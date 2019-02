No me gusta su nuevo trabajo

Emiliano (36 años, Independencia). Doctora Moro, estoy pensando en terminar mi relación con mi enamorada, porque ella no confía en mi intuición masculina y eso me enoja. Además, siento que no me da el tiempo que merezco.

Hace diez años, conocí a Sandra en una reunión con mis amigos del barrio; pero no fue hasta hace un año que iniciamos una relación. Como todo romance, los tres primeros meses fueron memorables; aunque con el pasar del tiempo me di cuenta de que ella era un poco coqueta con sus amistades. Eso al inicio no me molestaba porque confiaba en ella.

Sin embargo, hace un par de semanas, Sandra entró a un nuevo trabajo, donde sus compañeros son demasiado atrevidos y osados.

Doctora, eso a mí no me inspira mucha confianza; algo me dice que se puede afectar nuestra relación.

Además, siento que ese empleo le consume mucho tiempo, pues ni siquiera puede salir conmigo. Hace unos días fue nuestro aniversario y ella no se acordó. Cuando le reclamé, me dijo que tenía muchas cosas que hacer. Luego me pidió que la perdonara, pues no iba a poder salir esa noche. Eso me enfureció mucho, doctora Magaly, porque le he dado toda mi atención y por lo menos espero algo similar de ella.

Ayer intenté hablar con Sandra para tratar de llegar a un acuerdo con respecto a nuestros tiempos; aunque ella para variar me canceló, debido a que no pudo salir temprano del trabajo.

Yo no sé si puedo aguantar su nuevo ritmo de vida; la verdad es que me estoy cansando de esta situación. Necesito su consejo. ¿Estará bien mi actitud?

OJO CONSEJO

Emiliano, quizás esta rutina acelerada solo sea algo momentáneo. Recuerda que es nueva en el trabajo. Si la quieres en serio, confía y apóyala. Suerte.

