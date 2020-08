magalymoro@prensmart.pe

Luciana (36 años, Ate). Señora Moro, es un gusto saludarla y espero pueda orientarme en esta oportunidad. Le explico. He tenido problemas con mi expareja y padre de mi único hijo. Mire, él tiene la obligación de enviarme una determinada cantidad de dinero para cubrir las necesidades de nuestro pequeño de cuatro añitos, cosa que ha hecho durante los últimos años pero de manera muy irregular.

Nunca me ha transferido una cifra exacta, siempre depende de lo que tenga en el momento y eso a mí jamás me ha gustado.Debo admitir que a mi hijo nunca le ha faltado nada. Mi exesposo es el encargado de pagar la mensualidad del colegio y le compra toda la ropa que requiere, sin embargo no es suficiente.

Obviamente hay otros gastos grandes como la comida, los pasajes, las visitas médicas, etc. Yo no quiero que él pague todo, pero considero que los gastos deben ser equitativos y justos para ambos.

Cuando le confesé lo que pensaba, se enojó conmigo y me dijo que el dinero que él me daba era más que suficiente. Es más, me recriminó no haber puesto ni un sol en la crianza de nuestro hijo.

Eso es pura mentira, señora Magaly. Su dinero solo me sirve para unas cuantas cosas y todo lo demás lo pongo yo. Por el enojo le grité: “Para tu nueva pareja sí tienes plata, ¿no?”.

Ya se imaginará como peleamos ese día. Ahora se niega a contestar mis llamadas y creo que se está haciendo el resentido para no pagar nada. Lo único que quiero es que mi hijo tenga lo que se merece y no unas simples sobras. ¿Qué hago?

OJO AL CONSEJO

Querida Luciana, lo primero que debes hacer es pedir ayuda y asesoría profesional.

Por ley, él tiene la obligación de pasarte una cantidad exacta de dinero y esta será determinada por un juez. Te sugiero que inicies un proceso legal para evitar estos inconvenientes en el futuro. Lo importante aquí es que tu hijo no se vea perjudicado por sus conflictos. Mucha suerte.