Adriana ( 25 años, Los Olivos). Doctora Magaly, estoy muy afligida, siento que mi relación no tiene futuro. A pesar de que yo lo doy todo, no siento un cariño recíproco de parte de Ismael.

Tenemos dos años y medio de relación, no somos una pareja melosa pero tampoco somos fríos, demostramos lo que sentimos sin exagerar. Ante los ojos de otros, somos una pareja estable; sin embargo, hay algo en él que hace que ponga en duda sus sentimientos. En estos años de relación jamás me ha dicho un "te amo".

Sé que no hay un tiempo establecido, pero creo que con más de dos años ya es suficiente como para que sienta amor por mí.

En cambio yo sí sé lo he dicho en varias ocasiones, porque realmente lo he sentido. La mayoría de las veces se lo expresé al despedirnos en persona o por teléfono, una vez cuando estaba ebria, y otra cuando se sentía enfermo. Pero la respuesta siempre es la misma: el silencio prolongado, seguido por un "gracias". Realmente esto me preocupa, me pregunto qué le impide pronunciar esas palabras. ¿Acaso no siente lo mismo?, ¿me ve solo como un pasatiempo? Es más, ni siquiera para pensar que ha tenido una mala experiencia con sus amores del pasado porque, según lo que me contó, yo he sido su primer enamorada oficial. Doctora, realmente no sé que puedo hacer, no quiero iniciar una pelea por este tema, porque temo quedar como desesperada, una mendiga de amor, y no quiero que él me vea así.

Necesito su consejo, ¿qué debo hacer? ¿terminar sería una opción?.

Querida Adriana, tienes que hablar con él, no puedes vivir y continuar con esa relación mientras hayan inseguridades de tu parte. Eso no es sano para ninguno de los dos.

Abre tu corazón y deja que conozca tus sentimientos. Quizás hay una historia oculta detrás de esa negación a decir “te amo”. Lo mejor es conversar, no saques conclusiones porque podrías equivocarte.