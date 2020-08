Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Patricia (22 años, San Miguel). Señora Moro, le escribo porque creo que Antonio, mi actual enamorado, está exagerando por completo al decir que soy una desconsiderada.

Le explico. Mi chico y yo somos unos fanáticos del séptimo arte. Antes de la cuarentena íbamos todos los días al cine y podíamos ver hasta tres películas en un solo día. De hecho, así nos conocimos Antonio y yo: en la cola de la boletería.

Por ello, el cine constituye para nosotros un elemento muy especial de nuestra relación, ya que allí inició nuestra historia de amor.

Como ya sabe, todos los cines del país cerraron y no se sabe cuándo podremos regresar. Por más que él y yo intentamos ver Netflix en casa con un poco de canchita, no es lo mismo. Ahora que nuestro aniversario está cerca, le sugerí que fuéramos al autocine para celebrar como solíamos hacer antes. Sin embargo, Antonio se negó por completo para mi gran sorpresa.

“Amor, es muy caro y no creo que me alcance el dinero. ¿Te parece si mejor vemos una peli en tu casa?”, me dijo. Por supuesto que yo me enojé ante su respuesta. Yo entiendo que no sea barato, pero es nuestro aniversario y, después de tanto tiempo encerrados, creo que nos merecemos ese pequeño lujo.

Cuando le dije lo que pensaba, él se resintió conmigo y me dijo que solo estaba pensando en mí misma y en lo que yo quería. Doctora, claro que no es así. Como le dije, el cine es algo especial para ambos y yo quiero festejar como antes. ¿Usted qué piensa?, ¿acaso pido mucho? La leo.

Ojo al consejo

Patricia, me parece que estás siendo egoísta al exigirle a tu enamorado que te lleve al autocine. Si él te está respondiendo que no le alcanza el dinero, deberías entenderlo y ver la forma de celebrar su aniversario de otra manera. Otra cosa que puedes hacer es invitarlo tú y pagar la entrada de ambos, no tendría nada de malo. Es una opción válida. Suerte.