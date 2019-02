No olvida que le fui infiel

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Javier (32 años, San Luis). Doctora, espero que pueda ayudarme con este problema amoroso que me aqueja.

La historia con Sofía, mi enamorada, empezó hace casi un año y era una bella relación, hasta que todo se quebró. Lamentablemente, le fallé. Cometí un error y ahora lo lamento.

Hace 7 meses, le fui infiel. Ella se enteró y, como era de esperarse, terminó con nuestro romance. Al principio, traté de respetar su decisión; pero luego pensé que nuestro amor no podía acabarse por un error, porque la seguía amando como antes.

Después de tanto pensar qué hacer, decidí pedirle perdón hasta conseguirlo. Entonces, la busqué una y otra vez. En un primer momento, no tuve suerte; aunque después Sofía aceptó escucharme, lo conversamos y me perdonó.

Desde entonces, todo parecía marchar bien; pero era una felicidad aparente, porque ella no podía olvidar mi traición. El problema es que ese mal recuerdo, esa herida aún le duele. La he visto llorar muchas veces al recordar lo ocurrido y me siento un desgraciado por eso.

El amor que nos tenemos es intenso; estoy seguro de eso. Sin embargo, a pesar de que hemos hablado sobre no mirar al pasado, ella no puede superar ese mal momento. Yo he hecho mil cosas para obtener su perdón y ya no sé qué más hacer.

No quiero perderla, pero me frustro al ver que mis esfuerzos son en vano y que nunca nada será como antes.

Doctora, quisiera que me ayude. Amo a Sofía y esto dispuesto a todo. Necesito que me aconseje. ¿Qué puedo hacer para que me perdone de verdad?

OJO CONSEJO:

Estimado Javier, una infidelidad no es fácil de superar. Pídele a Sofía que sea sincera y pregúntale si es capaz de perdonarte, o no podrán seguir adelante juntos.

