Angie (29 años, Surquillo). Doctora Magaly, hace tres meses que he terminado mi relación con Renato. Teníamos casi seis años juntos cuando él decidió terminarme porque se enamoró de otra. En su momento lo entendí e incluso hasta le agradecí por ser sincero conmigo, es algo que siempre valoré de él: su sinceridad y respeto hacia los demás.

Sin embargo, antes de que nuestro capítulo como pareja llegue a su fin, y antes de su confesión, Renato y yo fuimos a Rúpac para festejar un mes más de relación, porque así éramos de intensos, celebrábamos todos los meses. Recuerdo que ese viaje nos unió más todavía, debido a que como se tenía que escalar, yo casi me muero por falta de aire, y él fue como mi héroe en ese momento. Intimamos, reímos, jugamos en aquella carpa. Era el lugar perfecto con la mejor compañía. Fui tan feliz.

Lamentablemente, ese paseo fue el último que hicimos en buenos términos, después empezó nuestra crisis y finalmente pasó lo que ya le conté. Doctora, a pesar de ya no estar con él, no hay noche en la que no cierre los ojos y lo vea a él mirando aquel cielo celeste de Rúpac. Pienso en ese viaje todos los días, todo el día. Cada vez que escucho a alguien hablar de viajes, inmediatamente viene a mí esa experiencia y termino contándola, para luego terminar suspirando, añorando aquel recuerdo. No sé qué hacer, doctora, siento que esto no me hace bien. Ya ni siquiera puedo controlarlo y pensé había superado este amor.

Ojo al consejo

Angie, el primer paso para continuar es aceptar la realidad. No intentes fingir que ya no sientes nada por Renato cuando no es así. No es malo extrañar, estuviste con él muchos años y es entendible, es parte del proceso de sanar.

Lo mejor que puedes hacer es acudir a un especialista para que te ayude a encontrar respuestas. Sigue adelante.