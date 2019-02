No paga el cuarto de hotel

Luis (39 años, Villa El Salvador). Doctora Moro, estoy cansado de que Doris, mi enamorada, no controle sus deseos por tener intimidad.

Iniciamos una relación desde fines del 2017 y no habíamos tenido problemas hasta que empezamos a tener una vida sexual activa.

Somos dos personas adultas y sabíamos que eso iba a pasar; sin embargo, hay algo en esta situación que me parece raro: cada vez que vamos a tener relaciones sexuales, ella pide que sea en un hotel, porque siente menos vergüenza que hacerlo en mi departamento.

La entiendo por ese lado, pero lo que no me parece justo es que yo siempre tenga que pagar por las veces que vamos. Parece que ella no piensa en mi economía.

Doctora, no sería un problema si fuera una vez cada quince días, pero Doris quiere hacerlo mínimo tres veces por semana y no puedo gastar tanto; apenas gano mil soles al mes y en menos de un mes se me va casi todo el sueldo.

He intentado decirle que si no quiere ir a mi departamento, por lo menos me ayude a costear el cuarto de hotel; pero cada vez que intento comentarle algo, ella -como es tan ardiente y sexy- solo me besa con pasión para que yo no siga con el discurso.

No voy a negar que me encanta estar con ella en la cama y que me vuelve loco cuando toma la iniciativa; pero soy consciente de que si esto continúa así, no tendré ni para comer.

Doctora, ¿qué puedo hacer? Fuera de este problema, mi relación es estable y no quisiera que por el sexo esto se eche a perder. ¿Se verá mal si le pido pagar el hotel a medias?

OJO CONSEJO

Luis, tienes que conversar con ella y explicarle los puntos de vista sin que Doris se sienta mal. No es una mala idea que ambos paguen el cuarto de hotel. Suerte.

HAY MÁS...