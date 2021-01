Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Zoila 23 años, (Breña). Doctorcita Moro, me aterra contar mi experiencia, pero sé que usted me ayudará a encontrar una salida.

Felipe, mi enamorado, tiene un carácter especial, es decir, no le gusta que le dé la contra. Particularmente, eso no me molesta porque yo soy muy calmada y me da mucha flojera pelear. Así que casi siempre le doy la razón, por eso muy pocas veces discutimos.

No obstante, hace unos días, estaba echada en el mueble de su casa viendo una película, cuando él llegó corriendo de la cocina, me abrazó y me dijo: “¿Quién es mi bonita?”. Emocionada, le respondí: “Yo”, a lo que él dijo: “Sí, mi Zule, eres tú”. Inmediatamente, me levanté del mueble, lo miré fijamente y le increpé que yo no me llamaba Zule. Él, visiblemente sonrojado, se agarró la cabeza, cerró los ojos, pero de pronto respondió exaltado que estaba loca.

Doctora, siempre le he dado la razón en casi todo, pero no podía hacerlo con esto, porque Zule era su expareja. Entonces, Felipe me había llamado como ella y ahora quería hacerme quedar como la celosa y tóxica, cuando sabe perfectamente que yo no soy así. No lo pensé mucho, cogí mi mochila, mi mascarilla y me marché de su casa muy enojada. Lo último que escuché al cerrar la puerta fue: “Estás enferma”.

Ese día me fui llorando y, desde entonces, no lo llamo ni le escribo, pero él sí lo ha hecho. No sé si es por culpa o porque quiere arreglar las cosas. Lo amo demasiado, pero no puedo estar con alguien que piensa en otra. ¿Qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Estimada Zoila, si bien debe ser doloroso que tu pareja se confunda de nombre y te llame como su ex, lo que más debe preocuparte son las reacciones que tiene y la forma en cómo te trata. Ciertamente, no puedes estar con alguien que piense en otra, pero tampoco puedes estar con un hombre que no reconoce sus faltas. Piensa bien si eso es lo que quieres para tu vida.