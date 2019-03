No quiere cuidar a mi hijo

Dayana ( 44 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, le escribo estás líneas con la esperanza de que usted pueda orientarme en este proceso lamentable que me ha tocado enfrentar.

Hace catorce años conocí a José Luis; yo era una administradora recién egresada de una universidad particular, y él, un empresario de Gamarra. Cuando iniciamos la relación, todo parecía un cuento de hadas; sin embargo, con el pasar de los años, José Luis sacó su verdadera personalidad y se mostraba muy egoísta.

En esos momentos, yo me di cuenta de que él no era para mí; entonces decidí terminar la relación, pero horas antes de comunicarle mi decisión me enteré que estaba embarazada. Como muchas madres entenderán, no terminé con él por mi hijo, por tratar de darle una familia. Lastimosamente, no funcionó.

Nos separamos cuando Lucas tenía seis años, y José Luis lo tomó bien. Fue la mejor decisión de mi vida.

Llevamos distanciados dos años y desde entonces me he hecho cargo de mi niño gracias al negocio propio que tenía. Sin embargo, hace cuatro meses mi pequeña empresa ha cerrado porque no tenía muchos clientes.

A raíz de eso, empecé a trabajar fuera de casa y, cuando le pedí a José que se quede con nuestro hijo, no quiso. Doctora, no sé qué hacer: mi pequeño se estaba quedando con la vecina mientras trabajaba, pero ella ya no puede cuidarlo.

Yo necesito el dinero, porque lo que este hombre me da no alcanza. No puedo dejar de trabajar. ¿Qué hago? No quiero que mi hijo se sienta una carga.

CONSEJO

Lo primero que debes hacer es no comunicarle este malestar a tu niño. Segundo, busca asesoría legal. La responsabilidad del menor es de los dos, no solo tuya. Suerte.

HAY MÁS...