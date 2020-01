Tatiana (33 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly Moro, estoy un poco fastidiada con Pedro, mi enamorado.

Todos los años de relación que tenemos, siempre hemos esperado con ansias la llegada del verano para ir a la playa; sin embargo, este año su actitud ha cambiado y ya no quiere ni ir a ver el atardecer conmigo.

Hace unos días le pregunté cuáles eran sus razones y me dio una respuesta que no podía creer: " Tati, cómo voy a ir contigo, si desde que has empezado a ir al gimnasio has sacado un cuerpazo y de hecho que todos en la playa te van a mirar. Además, seguro te pondrás un bikini diminuto. No quiero pasar ese momento incómodo".

Doctora, le juro que sus palabras me sorprendieron y hasta me ofendieron. Él jamás había sido celoso y mucho menos crítico con lo que uso.

Soy consciente que he bajado esos rollitos que tenía el año pasado y que la ropa de baño que pensaba usar este verano era súper chiquitita, pero creo que eso no tiene nada malo, ni es motivo de enojo.

Realmente disfrutaba mucho esos días de sol, mar y arena con mi Pedro, y aunque me parece radical su decisión, debo confesar que he pensado en comprarme un short y un polo suelto para bañarme en la playa y así no ocasionarle molestias. Además, seguro que él lo hace para cuidarme de tanto mañoso que hay. Por otro lado, tampoco quiero que él empiece a controlarme.

Necesito su consejo, doctora Moro, no quiero que por estas tonterías empiece a deteriorar nuestro amor.

Ojo a consejo

Estimada Tatiana, no puedes permitir que tu enamorado cuestione tu forma de vestir. Si tú estabas emocionada por usar ese bikini, póntelo, y si él no quiere ir contigo a la playa, anda con tus amigas; no empieces a dejar de hacer cosas por él. Ten en cuenta que si cedes ahora, cederás siempre y Pedro empezará a controlar tu vida. Hazte respetar. Suerte.