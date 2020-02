Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Arturo (30 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, me encuentro en una encrucijada. Mi enamorada no acepta mi pasión por la música y no quiere que continúe con mi carrera de cantante. Desde muy pequeño siempre soñé con una sola cosa: cantar ante millones de personas y ser reconocido por ello. Sin embargo, jamás pude entrar a una buena academia debido a mis condiciones económicas, pero las ganas nunca me faltaron.

Beatriz y yo nos conocimos hace tres años en un bar del Centro de Lima. Yo tocaba la guitarra mientras ella me miraba de lejos, algo nerviosa y ruborizada. Me atreví a saludarla luego de mi presentación y, dos meses después, ya éramos enamorados. Al inicio, ella amaba que le escribiera canciones románticas y me acompañaba a cada uno de mis shows. Pero el tiempo pasó y ahora solo se dedica a recordarme que mi carrera no tiene futuro y que debería dedicarme a otra cosa.

En nuestro último aniversario no pude regalarle algo especial, no me alcanzaba el dinero. En cambio, le escribí una canción que me costó toda una madrugada. Pero al ver que no tenía nada para darle, Beatriz me dijo que no podía continuar conmigo y que estaba harta de mi “pobre y triste situación económica”. Es cierto que gano muy poco, doctora. Pero soy muy feliz haciendo lo que me apasiona. Estoy seguro que algún día tendré éxito, pero me duele mucho que la persona que más amo no crea en mí, ni en mi talento. ¿Qué debería hacer?

Ojo al consejo

Arturo, admiro las ganas que pones para perseguir tus sueños. Estoy segura que los cumplirás, no desistas. En cuanto a Beatriz, te aconsejo que hables con ella y lleguen a un acuerdo. Ella debería aceptar tus metas e incentivarte a cumplirlas. Pero también toma en cuenta su opinión al respecto. No olvides que ella también tiene proyectos y sueños que cumplir.