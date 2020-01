No quiere que sea modelo y que otros hombres “me vean con poca ropa”

Magaly Moro

Sofía (20 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, tengo que hacer una elección, pero es muy difícil. Le cuento mi problema.

Desde niña me propuse como meta que cuando tuviera 20 años me convertiría en una reconocida modelo de nivel internacional. Siempre revisaba las revistas de moda y me quedaba maravillada por la belleza y elegancia de Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Heidi Klum. Para mí eran mis musas inspiradoras.

Desde los 18 años me preparé para ello. Me matriculé en academias de modelaje, en el gimnasio y tomé cursos de etiqueta social. He sido muy disciplinada y he avanzado mucho en mi objetivo. Ya he desfilado en algunas pasarelas y me han llamado para catálogos. Estoy muy contenta por eso; sin embargo, se ha presentado una situación que amenaza con truncar mi meta.

Resulta que mi enamorado, Pedro, no quiere que sea modelo. Tengo un año de relación con él. Desde el comienzo le dije que mi deseo era ser una top model internacional. Me pareció que, al principio, él creyó que era un capricho pasajero, pero cuando vio mi empeño en cada una de mis clases se dio cuenta que en realidad lo estaba asumiendo con mucho compromiso.

Hace un mes se sinceró conmigo y me confesó que no estaba de acuerdo, que olvidara ese sueño “absurdo”, que no quería que otros hombres me vieran con poca ropa y que si insistía con ese tema, daría por terminado nuestro romance. Lo amo, doctora, y por eso no quiero perderlo, pero tampoco quiero abandonar mi sueño. ¿Qué hago?

Estimada Sofía, no debes abandonar tus sueños. Ser modelo es una carrera digna. Te sugiero que converses con Pedro sobre el tema. Hazle ver que el modelaje es una carrera como cualquier otra, por lo que no debe menospreciarla. Si tu enamorado sigue con sus prejuicios, a pesar de que lo ames, considero que debes terminar esa relación. No es justo que te corte las alas.