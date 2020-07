Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Rosalía (25 años, San Juan de Miraflores).

Doctora Magaly, desde hace unos días vivo un tormento por culpa de mi enamorado Pedro. Le cuento que me está pasando. Tengo un grupo de amigos con los cuales he decidido poner en marcha un proyecto en diciembre de este año. Se trata de un cortometraje en el cual se abordará cómo ha afectado la pandemia a las relaciones de pareja.

En esta cinta yo seré la protagonista junto con Ricardo, mi exnovio. Le comenté esto a mi chico y puso el grito en el cielo. Le expliqué que todo se trataba de una ficción y que no era mi responsabilidad que mis compañeros a cargo de la dirección del proyecto hayan elegido a mi expareja para el coprotagónico.

No obstante, Pedro se niega rotundamente a que comparta roles con Ricardo. Me ha dicho que no quiere ser el nuevo Gino Assereto, que le aterra pensar que volveré a tener una relación con mi ex luego de grabar esa película.

“Te pasará lo mismo que a Jazmín Pinedo y Jesús Neyra”, me dijo en una última discusión sobre el tema.

Ya le he dicho que solo tengo ojos para él, que nunca regresaría con mi ex por varios motivos, principalmente porque ya no tengo ningún sentimiento por él. Sin embargo, mi chico no entiende.

Llevamos varios días discutiendo sobre este asunto. Pedro me exige que renuncie al proyecto y yo no quiero hacerlo. Estoy entusiasmada con hacer este corto. Siempre me ha atraído la actuación, sin embargo, ya no quiero discutir con mi pareja. ¿Qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Estimada Rosalía, te recomiendo que tengas una conversación seria con tu enamorado. Hazle ver que no tiene motivos reales para dudar que lo amas. Pedro se siente inseguro a raíz de lo que ha visto con estas personas del espectáculo. Las historias de amor no son iguales. Pídele que confíe en ti. Vean esta experiencia como una demostración de amor mutuo. Suerte.

