Magaly Moro

Eduard (27 años, La Molina). Doctora Magaly Moro, he llevado cuatro años de enamorados con Luz, pero ahora todo se ha arruinado. Cuando la conocí, ella apenas tenía 15 años. Era una niña dulce, alegre, un rayo de luz en mi caótica vida, aunque con el pasar de los años algo en ella fue cambiando.

Empezamos a tener discusiones, a veces por cosas sin importancia, que era lo que más cólera me daba. Luz, todos lo días, tenía un pésimo comportamiento, y eso me irritaba; sin embargo, trataba de no alterarme, solo le decía que cambie un poco su carácter, pero ella se molestaba y me respondía de forma muy soberbia: “Así soy. Si me quieres, bien; y si no, te puedes largar”. En cada pelea, no dudaba en repetírmelo cada vez que iba a su casa, siempre me encaraba con lo mismo.

Hace dos meses empecé a sentir con más fuerza que nuestra relación se estaba destruyendo. Luz estaba más fría y ya no quería ni que la toque. Asumo que, luego de pensarlo mucho, se armó de valor para proponerme separarnos. Yo sabía que era lo mejor, pero no podía aceptarlo, así que cometí el gran error de rogarle por amor. La buscaba en su trabajo, en su universidad y hasta me paraba afuera de su casa, pero su respuesta siempre era la misma: “Lo nuestro se acabó”.

Me humillé tanto y no logré nada; ahora estoy asimilando la idea con el dolor de mi corazón. No obstante, hay noches en que sigo pensando que tal vez debo luchar por mi ex, así tenga mil defectos. ¿Qué hago, doctora? ¿Será lo correcto dejarla ir y tirar la toalla?

Ojo al consejo

Querido Eduard, sé que despedirte de un amor que te ha acompañado por muchos años puede ser doloroso; sin embargo, cuando ya existen faltas de respeto y humillaciones, ya no es un sentimiento sano. Todo se acabó y debes aceptarlo para poder seguir.

La vida te tiene muchas sorpresas y te las estás perdiendo por aferrarte a Luz. Cierra el capítulo. Mucha suerte.