No quiero que sufra por mí

Carla (25 años, Los Olivos). Doctora, no soporto mi situación sentimental, siento que esta confusión va a acabar mal y no quiero dañar a nadie, menos a Sergio.

Estoy con él desde el 2015, hemos tenido una relación tranquila y normal con sus altibajos como cualquiera. Sin embargo, hace unas semanas, he empezado a sentirme extraña, ya no quiero seguir al lado de él y no tengo una explicación para este sentimiento.

Hace dos noches, tuvimos una larga conversación, hablamos de nosotros, de los planes para el futuro, pero dentro de esa extensa charla se me ocurrió preguntarle si él estaba feliz con la relación. Sergio contestó que sí, pero inmediatamente se dio cuenta que algo pasaba, me preguntó y por más que quise ocultar mi sentimiento, no pude y empecé a decir todo lo que pensaba sobre él.

En ese momento intenté culpar a Sergio, para no sentirme mal por el daño que le pueda ocasionar cuando le diga que quiero dar a un paso al costado en la relación, porque ya no lo amaba como antes.

Doctora, no quiero que él sufra por mí, pero en realidad siento que esta relación no da para más y eso me duele. Me lastima demasiado porque hemos crecido profesionalmente y también en lo personal.

En realidad, no sé qué hacer, sé que no es justo para él estar con una persona que no está segura de lo que siente.

Estoy demasiado confundida. Por ratos quiero estar sola y dedicarme a mí, quiero crecer como administradora, pero sé que lo voy a extrañar demasiado. ¿Qué hago, doctora Moro?

Carla, entiendo lo que sientes, considero que debes tomarte un tiempo para pensar. Ni Sergio ni tú se merecen un amor a medias. Hablen con mutua sinceridad.

