No renuncio a mi soltería

Claudio (37 años, Independencia). Doctora Magaly Moro, tengo la suerte que quizás muchos hombres desean.

Hace siete años que estoy con Carolina. Ella es una mujer sencilla, trabajadora, soñadora, bella, con ojos pardos y sobre todo con ganas de superarse en su carrera como abogada.

Desde que la vi, me quedé maravillado con su sonrisa. Hemos tenido una relación muy bonita. Sin embargo, todo cambió cuando ella, luego de estos años juntos, me dijo que quería casarse conmigo.

Doctora, yo no supe qué responder; solo atiné a besarla para no decir nada. No obstante, ella insistió y le dije: “Gorda, ese es un tema que debemos hablarlo con calma”.

A pesar de que le di esa respuesta, ella continuó con el tema por varias semanas. Yo no sabía cómo evadir esa propuesta, así que opté por decirle lo que ella quería escuchar: “Sí, sería lindo casarnos y comprometernos de por vida”.

Como era de esperarse, Carolina se emocionó y preparó el matrimonio de inmediato.

Actualmente, estoy a dos meses de casarme y la verdad es que mi desinterés por el matrimonio no es por falta de amor, sino por temor al compromiso eterno. Me niego a renunciar a mi soltería y a tener que depender de una mujer para, por ejemplo, salir con mis amigos a tomar un rato.

Además, doctora, para ser sincero, durante mis siete años de relación he tenido escapaditas con amiguitas y me gusta darme esos gustos de vez en cuando; aunque si me caso va a ser difícil.

¿Qué hago, doctora? Amo mi soltería y mis salidas, pero también amo a Caro.

OJO CONSEJO:

Claudio, ella actuó de forma egoísta al no escuchar qué era lo que realmente querías, pero tú has traicionado su confianza. Su relación no es sana. Dile la verdad.

