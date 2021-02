Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Patricia (34, Comas). Señora Moro, me encuentro en una situación muy incómoda y no sé cómo hacerle frente: resulta que mi prometido no respeta la cuarentena y está tomando esta crisis sanitaria como si se tratase de un juego.

Me duele la conducta de Augusto porque recién nos hemos comprometido; sin embargo, estoy dudando de casarme con él. Lamentablemente, esta pandemia se ha llevado a un tío, a un par de amigos y hasta a mi abuelito. Obviamente, estas partidas me generaron gran dolor y yo respeto mucho las medidas que dicta el Gobierno para poder, al menos, reducir los contagiados y muertes en nuestro país a causa del COVID-19.

El lunes, Augusto salió todo el día, primero a hacer compras, pero no de alimentos básicos, sino de cosas que nadie necesita y que, claramente, no son importantes, como sábanas, adornos y no sé qué más. Ayer se fue a ver a unos amigos y hoy se despidió sin decirme cuál era su destino.

Mi pareja sabe por todo lo que he pasado, no obstante, parece importarle poco a nada. “¡Cómo exageras, mujer! Ni a la tienda quieres ir, ya estás loca. Yo solo fui un rato a ver a unos amigos y ya estás renegando”, me increpa cada vez que intento concientizarlo.

Entiendo que quiera salir porque está de vacaciones, pero simplemente no se puede y punto, tiene que respetarlo. No quiero actuar como una loca, pero me decepciona mucho, creo que hasta un niño actuaría con más responsabilidad. Necesito usar las palabras adecuadas para hacerle entender que su actuar está poniendo en riesgo, además de su salud, nuestra relación y futuro matrimonio.

Ojo al consejo

Estimada Patricia, cualquiera se sentiría como tú en esa situación. Desafortunadamente, al igual que Augusto, hay muchas personas que no están tomando en serio un tema tan delicado que podría hacerles perder hasta a sus seres queridos.

No hay palabras adecuadas, solo sé sincera y dile que su conducta está poniendo en riesgo hasta su propio matrimonio. Suerte.