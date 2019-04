No respetó el Viernes Santo

Por: Magaly Moro

Carlos (54 años, San Juan de Lurigancho). Doctora, ya no puedo soportar más a mi mujer, su conducta es totalmente reprochable. Desde que somos jóvenes nosotros hemos respetado las buenas costumbres, como Dios manda, pero de un tiempo a esta parte a mi mujer parece que le da igual todo.

Eso es por culpa de la televisión, ella dice que Dios nos ha abandonado. Tanta muerte, tanta violencia de la que es testigo, la ha vuelto loca.

La última Navidad, incluso, parecía que hacía todo como si fuera un máquina, sin las ganas de siempre, y durante Semana Santa, ya no quería ni ir a la iglesia del barrio.

Yo necesito a mi lado a una mujer de fe, que conmemore esta fecha tan importante para mí, que recorra las iglesias, ayunar, entregarnos a Jesús.

Mi esposa hasta me dijo que quería tener relaciones sexuales. En pleno Viernes Santo, señora Moro, ¿se imagina?

Me siento un traidor con Dios por no haber puesto en regla a mi pareja, me preocupa que lastime a nuestro Creador con sus pensamientos pecaminosos.

Encima, cuando le dije que no debíamos pensar en eso, se molestó conmigo.

¿Cómo puedo vivir con una persona así? Siento que todas son excusas de su parte.

Ya no sé quién es desde que sale con sus amigas, según dice, a pasear y a tomar el té. Creo que debo pedirle que se vaya de la casa hasta que cambie su conducta, es una mujer lujuriosa y ya no sabe controlarse.

¿Qué me aconseja, señora Moro? No quiero llegar al divorcio, pero siento que no tengo otra opción.

OJO CONSEJO:

Estimado Carlos, no tomes decisiones apresuradas, sé cauteloso. Es probable que tu esposa no esté pasando por un buen momento, escúchala. Suerte.

