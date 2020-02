Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Susana (27, Cercado de Lima). Doctora Magaly, estoy en una situación sumamente complicada. Espero pueda ayudarme y aclarar mi mente.

Leonardo y yo tenemos una relación hace más de cinco años. No es un simple noviazgo, vivimos juntos y hemos planeado casarnos y tener hijos en el futuro.

Todo iba muy bien hasta que una de mis compañeras de trabajo me preguntó si Leonardo usaba Tinder, ella creía haberlo visto en la dichosa aplicación. Yo, muy confiada de su amor y lealtad, negué que fuera él.

Luego de un par de días, mi compañera insistió en que su perfil aparecía en esa plataforma. Estuve a punto de decirle que dejara de inventar cosas, pero me mostró una captura de su pantalla. Todo era cierto. Leonardo sonreía en su foto de perfil a la espera de algún match.

Al regresar a casa hablé con él y le exigí respuestas. Sin embargo, le restó importancia a la situación. Me dijo que simplemente instaló Tinder para hacer amigos y siempre lo ha usado únicamente con ese objetivo. Señora Moro, yo jamás he sido celosa e insegura, pero me cuesta mucho creerle, dudo mucho que alguien use Tinder para "hacer amigos".

Ahora no puedo evitar pensar que me está engañando con alguien más, más aún porque siempre lo veo pendiente del celular.

Leo me asegura que está enamorado de mí y que jamás me sería infiel, pero me genera desconfianza. No quiero echar a perder nuestro futuro por algo tan tonto. ¿Debería aceptar que use Tinder? Espero pueda ayudarme.

Ojo al consejo

Susana, al igual que tú, dudo mucho que alguien utilice Tinder solo para hacer amigos. No olvides que es una app para encontrar pareja. Si tu novio sabe que la situación te incomoda, lo más justo sería que lo elimine. Si no lo hace, te recomiendo que hables con él y aclaren de una vez la situación. No te quedes con la duda, será peor y la relación se volverá tóxica. Suerte.