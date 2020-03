Magaly Moro

Jesús (22 años, Mi Perú). Estimada doctora Moro, llevo con Alessandra más de año y medio de relación, esta ha transcurrido sin complicaciones.

Una de nuestras actividades en pareja era ir a lugares públicos para pasear o hacer compras. Sin embargo, esto ha cambiado a raíz del coronavirus. Sí doctora, puede sonar chistoso y exagerado pero así es. El coronavirus ha afectado nuestra relación de pareja.

Lo digo porque desde que se hizo público que este mal se extendió por Asia, Europa y América del Sur, Alessandra ya no quiere ir a ningún lado. Le digo para salir a bailar, cenar o ir al parque y me dice que prefiere quedarse en casa. La última vez que nos vimos fue hace dos semanas y media. Ese día caminábamos por la avenida Petit Thouars y una señora que iba detrás de nosotros se puso a toser. Ella se asustó.

Dice que no quiere que la contagien. Solo sale de su casa para estudiar.

El virus ni siquiera ha llegado al Perú y mi enamorada se comporta así. No me imagino cómo sería la situación si se presentan casos de enfermos en el país.

He llegado a pensar que Alessandra quizás ya no quiere estar conmigo o sale con otra persona y por eso no desea verme, sin embargo, ella me recalca que tiene miedo de contagiarse y que ese es el único motivo de su alejamiento. Dice que cuando encuentren el antivirus podremos volver a salir, eso me parece una exageración. Además, la extraño. No sé cómo hacerla entrar en razón para que abandone sus miedos exagerados. Señora Magaly, ¿qué me aconseja?

Ojo al consejo

Estimado Jesús, como tú dices, la actitud de Alessandra es exagerada. Conversa con ella sobre el tema. Pueden revisar las noticias publicadas sobre este mal y encontrarán información verídica sobre sus formas de contagio.

Sí es necesario tomar medidas de prevención, pero no caigan en una histeria colectiva. Mucha suerte.