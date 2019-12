Magaly Moro

Armando (49 años, Tacna). Doctora Magaly, me es grato saludarla. Le escribo para solicitarle su consejo con respecto a un tema complicado del que no sé como salir. Le cuento mi problema. Hace casi un año que quedé viudo de mi conviviente, y desde que se fue de este mundo no puedo olvidarla. La extraño día y noche.

Intenté rehacer mi vida con otra pareja e inicié un romance con una chica menor que yo, bordeaba los 30 años. La relación marchaba bien, le daba de todo, para que no le haga falta nada, pero un día me sacó la vuelta con un compañero de su trabajo. Cuando le reclamé, me respondió que todo era mi culpa, que ella no soportaba verme llorar por un fantasma todos lo días, así que decidió buscar amor en otro lado. Esas palabras fueron realmente chocantes, porque eran ciertas. Yo lloraba todos los días en el baño, antes de acostarme, por la ausencia de Vilma, mi difunta pareja; quizás, sin quererlo, este dolor me alejó de este nuevo amor.

Doctora Magaly, estoy nuevamente solo, confundido y muchas veces ya no tengo ganas de continuar. He pensado en quitarme la vida, pero no quiero aumentar el dolor en mis familiares. Sé que ya pasó un año desde que ella partió, pero por más que intento, no puedo olvidarme de su aroma, de sus caricias y de su piel tan suave, e incluso creo verla sentada en mi cama antes de ir a dormir.

Actualmente, no sé si buscar otra pareja para ya no sentirme así, porque también tengo miedo de fallarle al seguir aferrado a un recuerdo. ¿Qué hago? ¿Usted qué opina? ¿Cree que exagero?

Ojo al consejo

Estimado Armando, superar la pérdida de una persona querida puede tomar mucho más tiempo del que crees. No te presiones ni te engañes. No porque haya pasado un año significa que tengas que empezar una nueva relación, mucho menos intentes cubrir este dolor con un nuevo amor. Busca ayuda profesional, para que superes este duelo. Suerte.