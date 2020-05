Magaly Moro

César (27años, Los Olivos). Doctora Magaly, mi pareja Milagros me engañó y no lo quiere reconocer, todavía se ha hecho la ofendida. Todo empezó el 14 de marzo que no pude salir con ella por motivos de trabajo.

En la noche vi en sus redes sociales sus fotos en el Parque de las leyendas, le pregunté con quién fue y me respondió que con una amiga. A mí me dio gusto porque se distrajo. Al día siguiente, la recogí del trabajo, fuimos a una cafetería y nos tomamos unas fotos con su celular.

Le pedí su móvil para verlas y mientras pasaba las imágenes llegué a las fotos de su paseo, en las que aparecía con un chico. Inmediatamente Mili me quitó el celular y se puso nerviosa. Le dije que quería seguir viendo y se negaba, “estamos en un lugar público. ¡Basta!”, me repetía una y otra vez.

Doctora, salí de ese lugar muy mal. En la noche me escribió asegurándome que el muchacho era enamorado de su amiga quien también fue con ellos, pero que no había querido tomarse fotos.

Me trató de celoso enfermizo y me cortó. La llamé muchas veces pero me ignoraba. Justo ese día el presidente dio el Estado de emergencia y ya no pude salir a buscarla para que me aclare todo personalmente.

Durante las primeras tres semanas he intentado comunicarme con ella por todo WhatsApp, pero no me responde. Doctora, ¿qué hago? ¿la busco cuando acabe la cuarentena o la dejo ir? Algo me dice que sí me engaño pero, ¿y si estoy equivocado? Necesito que me brinde un consejo porque no quiero que mi amor por Mila me ciegue.

Ojo al consejo

Si ella tuvo esa reacción es probable que tus dudas sean ciertas. Como dice el dicho, “él que no la debe, no la teme”. Sin embargo, yo sí creo que debes buscarla cuando la cuarentena termine, para que ambos puedan escuchar las explicaciones del otro. Si solo te alejas como lo está haciendo ella, a la larga sentirás que es un capítulo de tu vida que quedó inconcluso. Suerte.