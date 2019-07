No sé si debo seguir luchando por él: "volteé la mirada hacia otro hombre, me ilusioné"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Pamela (45 años, San Juan de Lurigancho). Es difícil superar una ruptura. Después de casi 10 años de relación y con un hijo de 4 años, Julio y yo decidimos separarnos.

Como es natural, a lo largo de la relación hubo quiebres, nos hicimos daño, pero creíamos que lo habíamos superado. Nada más falso. A veces me pregunto, ¿por qué seguíamos engañándonos sabiendo que lo nuestro no iba más?

Lo quiero, claro que lo quiero, no solo como pareja, sino por lo compartido, pero también creo que perdimos el rumbo y que lo más sano para nosotros y nuestro bebé es que nos alejemos, porque nunca hubo un perdón real.

En algún momento volteé la mirada hacia otro hombre, me ilusioné, después de eso todo fue caótico. Por un momento pensé que estaba superado, pero no fue así. Entre llantos, mi aún esposo Julio dijo que no debimos haber retomado la relación después de mi traición.

¿Es difícil superar la falta de lealtad? ¿Si estuviera yo en su lugar lo habría perdonado? Miles de esas preguntas pasan por mi mente.

Sé que fue mi culpa, sé que yo lo arruiné, pero no puedo evitar preguntarme si hay algo que pueda hacer. Doctora, ¿y si vuelvo a equivocarme? ¿Y si lo vuelvo a herir? Supongo que lo mejor es dejarlo en paz, que pueda sanar sus heridas y encontrar el amor verdadero, aunque no sea conmigo. Ahora no puedo pensar con lucidez.

Doctora Moro, ¿debo luchar por nuestro amor? Lo intenté por un año, quizá solo necesito seguir batallando por el bien de nuestra familia. ¿Qué me aconseja usted? Ayúdeme, por favor.

OJO CONSEJO:

Pamela, debes dejar que tu esposo medite sobre lo sucedido. Cada persona requiere de una cantidad de tiempo para superar etapas. No tires todo por la borda. Suerte.