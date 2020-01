Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Natalia (27 años, San Borja). Doctora Moro, en la vida me han sucedido cosas complicadas, pero lo de esta vez me mantiene pensativa y algo preocupada.

Cuando tenía 22 años sostuve una relación con un chico, luego de muchos años esta llegó a su fin. Por cosas de la vida ahora trabajamos en la misma oficina. Cuando he tenido que preguntarle algo, siempre me coquetea, pero no me afecta, ni le hago caso. Preferiría no tenerlo tan cerca por mi salud mental, porque me hizo mucho daño, pero trabajo es trabajo.

Cuando tuve 26 años conocí a un muchacho, con quien mantuve una relación muy breve, poco más de seis meses, a quien respeto y le deseo lo mejor. De hecho, hace unos años llegó a trabajar a la empresa donde yo laboro. Suelo cruzarme con él en el pasadizo, en las escaleras y hasta en el bus, es más, hasta hemos hablado por messenger. Mi primer ex sabe de la existencia de él, pero el segundo creo que no, nunca se lo dije. Lo curioso es que ambos cumplen años el mismo día.

Mi tercer ex acaba de mudarse a la misma empresa donde laboro. De hecho, parece que trabajaremos codo a codo en algún momento. No sé cómo reaccionaré en ese momento, calculo que no me afectará, total la vida sigue. Voy aprovechar para devolverle algunas cosas que me regaló, porque me da pena quemarlas o botarlas.

Doctora, ¿es normal que pasen estas cosas?, ¿usted cree que, por mi salud mental, debo renunciar a mi trabajo e irme a un lugar que no me recuerde mi pasado? Aconséjeme, por favor.

Ojo al consejo

Estimada Natalia, si la presencia de tus exparejas te incomoda o molesta en cierto grado creo que debes considerar buscar otro trabajo. Pero si ver a tus ex no te genera fastidio alguno, no tienes por qué estar pensativa ni preocupada. No te dejes arrastrar por el pasado. Lo importante es tu tranquilidad emocional. Sigue adelante con tu vida. Mucha suerte.