Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Luana (28 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly Moro, estoy muy preocupada, pues no sé como controlar esto que siento por Santiago.

Soy una mujer soltera, trabajadora y apasionada por la vida nocturna. Me encanta salir todos los viernes a bailar y a tomar con mis amigos del trabajo. Aunque mis padres a veces me critican por eso, creo que no tiene nada de malo que me relaje un poco los fines de semana, luego de trabajar arduamente de lunes a viernes.

Sin embargo, mis salidas empezaron a convertirse en un dolor de cabeza cuando conocí a Santiago en una de estas fiestas. La primera vez que nos vimos, nos gustamos mucho, fue tanta la atracción que sin darnos cuenta terminamos en la cama. Sí, doctora, me acosté con un hombre a pocas horas de conocerlo.

Al inicio pensé que iba a ser un choque y fuga, pero no, él me buscó después y empezamos a tener una relación amical dejando de lado ese suceso. No obstante, después de unas semanas me lo encontré en otra fiesta y tomamos tanto que nuevamente terminamos intimando. Situaciones como esas, ya han pasado como 10 veces, y lamentablemente es algo que ni él ni yo podemos evitar. Después de tomar alcohol, siempre terminamos entre las sábanas de su departamento o en la de cualquier hotel que esté cerca al Centro de Lima. Los dos no queremos nada formal porque no nos sentimos listos, pero, a veces, siento que me estoy acostumbrando a sus caricias y solo pongo al alcohol de pretexto. ¿Qué hago, señora Moro?

Ojo al consejo

Luana, tener sexo ocasional de mutuo acuerdo no es un problema. Lo preocupante es que tú ya estás involucrando tus sentimientos, por lo que puedes salir lastimada. Habla con Santiago y que sepa de tu aprecio, y si él no tiene tus mismos intereses, lo mejor será apartarte y dejar de usar el alcohol como excusa. Afronta. Mucha suerte.