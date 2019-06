No soporto el olor de sus pies: "Me incomoda que el amor de mi vida sea así de cochino"

Lorena (26 años, Breña). Señora Moro, la vergüenza me embarga; pero siento que necesito contar la situación que vivo pese a que es algo muy íntimo. Resulta que mi pareja, Pepe, desprende un olor muy desagradable de sus pies y simplemente no lo soporto, aunque no quisiera dar punto final a la relación por una cuestión tan superficial. Por ello, necesito, doctora, un buen consejo.

Nosotros llevamos juntos 6 meses, pero hace 3 que empezamos a tener relaciones sexuales y fue solo entonces que me di cuenta de este detalle. Recuerdo que cuando nos conocimos sus amigos le decían “pezuñas”, aunque jamás imaginé que el apodo lo llevara tan bien puesto.

En más de una oportunidad he intentado enviarle mensajes para que mejore su higiene. Por ejemplo, en nuestro cuarto aniversario, le regalé un talco de pies; en el quinto, un producto que se llama “Dedopies” y le di la excusa de que había leído que ese spray daba mejores resultados en el cuidado de pies; y recientemente le compré 6 pares de medias, para que bote todas esas viejas y sucias que tiene. Pero nada me ha dado resultado.

Pepe es un chico con muchas cosas a su favor: es inteligente, trabajador, fiel, generoso, detallista; en fin, un hombre casi perfecto, si no fuera por sus pies.

Creo que terminar la relación por un aspecto como este sería bastante infantil. No obstante, se me han acabado las ideas para poder ayudarlo. Yo soy una mujer muy pulcra, cuido cada detalle de mi cuerpo y me incomoda muchísimo que el amor de mi vida sea así de cochino. Doctora, ¿qué consejo me puede brindar? Espero con ansias leerlo.

OJO, CONSEJO

Querida Lorena, ha llegado el momento de que hables claramente con él. Si tienes planes a futuro junto a Pepe, debe corregir este descuido de su físico. Suerte.