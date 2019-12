Magaly Moro

Anthony (30 años, San Juan de Miraflores). Doctora, soy un hombre profesional y muy trabajador, que está en una relación desde hace cuatro años. Vania es una chica muy responsable, cariñosa e inteligente. Sin embargo, hay algo en ella que no me gusta del todo. Estoy hablando de su afición por las películas de Disney. Sabe de todos los personajes; eso a veces me asusta y hasta me incomoda, porque no podemos tener una conversación sin que ella la relacione con alguna historia mágica de sus princesas. En ocasiones, cuando hemos estado hablando sobre la política de nuestro país o de Latinoamérica, ella me ha salido con comentarios tontos como: “En el castillo de Frozen pasó algo similar cuando le querían quitar el reino a Elsa y Ana”. Doctora, le juro que en esas situaciones no sé si reír, ignorarla o llorar. Tiene 28 años; ya no es una niña. Además, vive sola. Se supone que los años te dan madurez, pero a ella parece ocurrirle todo lo contrario.

Hace unos días le dije para ver una película en mi casa y me salió con que no podía, pues tenía una maratón de series de princesas con sus sobrinas. También me dijo que en la noche iba a cambiar la decoración de su cuarto, porque ya se había cansado de tener a "Bella" como personaje principal en su habitación; ahora quería ambientarla con una temática más clásica. Yo pensé que apostaría por un color neutral, pero no. Me dijo: "Amor, algo clásico, como el personaje de Mickey Mouse".

Doctora, no puedo seguir así. Todo eso me parece ridículo. La quiero, pero no creo aguantar esas cosas. ¿Qué hago?

Querido Anthony, sé que esta afición de Vania te parece tonta, pero debes entender que eso es parte de ella. Si no puedes comprenderla, quizás no la quieres como dices. Amor es comprensión y tolerancia; eso incluye respeto por las cosas que al otro le gustan.

Estoy segura de que hay otras aficiones en las cuales pueden coincidir para pasar buenos momentos.