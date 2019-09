Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Gisela (30 años, Lince). Señora Moro, tengo ciertas dudas respecto a mi relación, espero que me pueda ayudar a resolverlas.

Mi enamorado, Jorge, es todo un caballero, muy atento, amable, sincero, respetuoso y cariñoso. Llevamos un año de relación. Tiene muchas cualidades que lo convertirían en el hombre perfecto.

Si bien reúne muchas virtudes, con el tiempo fui descubriendo una característica que me parece un defecto. Resulta que Jorge tiene una manera particular de vestir que, en realidad, no me agrada. Él suele usar zapatillas, pantalones anchos y los polos por encima de esta última prenda. Ese es su estilo y aunque él se siente muy cómodo, por su edad creo que no debería vestirse de esa manera. También tiene 30 años.

En varias ocasiones le he dicho que no me gusta su outfit, que debería probar otros looks, que se compre nuevas prendas. Esto ha sido motivo de varias discusiones entre nosotros. Él me ha dicho que así lo conocí y que debo aceptarlo con sus gustos, que no insista más con lo mismo. Sé que tiene razón doctora, pero no puedo evitar estar incómoda cada vez que paseamos por un lugar público. Siento que todo el mundo nos mira. A veces, pareciera que estoy con un reguetonero.

No sé qué hacer, si seguir insistiendo o aceptar que él nunca cambiará de gustos.

Lo quiero y no quisiera pelear más con él por este tema, pero considero que no tiene nada de malo que le sugiera un cambio en su vestimenta. ¿Qué puedo hacer?

Ojo, consejo

Estimada Gisela, debes respetar los gustos de tu pareja y practicar la empatía. Imagínate que la situación fuera al revés y a Jorge no le gustara como te vistes. Seguro que eso te molestaría y te sentirías mal por sus reproches. Lo importante es que sea comprensivo, sincero y de buen corazón. En una relación amorosa, la vestimenta no es lo más valioso.