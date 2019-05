No soporto su lentitud

Roxana (33 años, Lince). Doctora, estoy cansada de la ineficiencia y la lentitud de mi novio.

Desde hace dos años y medio tengo una relación con Jorge y, a pesar de haber tenido una vida complicada, siempre hemos sido una pareja muy respetuosa, cariñosa y sobre todo comprensiva con el carácter del otro. Sin embargo, todo esto cambió cuando él perdió su trabajo como administrador por un mal entendido con su jefe. Desde ese día lo siento diferente, ya no es el mismo chico risueño, conversador, activo y con ganas de superarse; por el contrario, lo veo bastante decaído e incluso con las actividades de la casa.

La semana pasada decidimos irnos a vivir juntos, porque pensé que quizá estando más cerca de él podría cambiar su actitud y tener mejores ánimos, pero no fue así.

Me he dado cuenta de que Jorge ya no puede hacer las cosas de una manera rápida; cuando le digo que lleve mi ropa a nuestro departamento, se demora muchas horas, o cuando quiere cocinarse algo, se tarda medio día. Es muy estresante su ritmo, me irrita tener que explicarle las cosas dos, tres o hasta cuatro veces; pierdo mi tiempo.

Doctora Magaly, yo soy una mujer muy ocupada, trabajo y estudio desde los 17 años, y siento que tener a un hombre tan lento a mi lado solo me atrasa. Lamentablemente, no siento su apoyo, yo necesito a alguien que me sume.

Sinceramente, estoy muy confundida, no sé qué ha pasado; él no era así, ese despido acabó con el hombre del cual yo me enamoré. ¿Qué hago? Ayúdeme.

CONSEJO

Roxana, los problemas y lo sucedido recientemente en su trabajo han afectado su personalidad. Trata de comprender su situación. Conversa con él. Suerte.

