Magaly Moro

Alberto (25 años, Villa El Salvador). Señora Moro, le confieso que estoy harto de que Melissa, mi enamorada, se la pase subiendo vídeos ridículos a sus redes sociales. Hace dos semanas se descargó la famosa aplicación Tik Tok porque, según ella, estaba aburrida en casa y no sabía qué más hacer. En su momento la comprendí y me reí de sus ocurrencias en la red; sin embargo, ha llegado un punto en el que hasta siento vergüenza ajena.

Todo inició en un grupo de Whatsapp que tengo con mis amigos de la universidad. En aquel chat solemos compartir vídeos y memes aleatorios que encontramos graciosos. Un día hubo uno en particular que llamó mi atención: era mi novia haciendo unas bizarras mímicas con un horrible fondo musical. Al observarlo, inmediatamente les reclamé a mis amigos que por qué estaban compartiendo imágenes de mi chica. Ellos, entre risas y carcajadas, me respondieron que ella suele compartir ese tipo de contenido a todos sus "seguidores".

Yo no soy de usar mucho mi celular, por lo que entré a buscar las redes de Melissa y, efectivamente, me topé con un sinfín de videos de ella bailando, cantando, actuando y hasta cocinando de una manera muy torpe. Cuando le pregunté a mi enamorada qué era lo que estaba haciendo, ella me respondió muy feliz que había descubierto un nuevo talento durante la cuarentena. No supe qué decirle, doctora Moro. No quiero romperle sus sentimientos, pero no me agrada la manera en cómo se expone en el internet. ¿Debería pedirle que pare?

Ojo al consejo

Estimado Alberto, creo que deberías tratar de entender más a tu enamorada. Recuerda que una pareja debe sumar y no restar. Si Melissa es feliz haciendo tiktoks, apóyala como puedas. De igual forma, te aconsejo que le hagas saber cómo te sientes tú al respecto. Sé honesto pero tampoco seas muy duro con ella. No dejes que te afecte el qué dirán y disfruta tu relación. Suerte.